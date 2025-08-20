ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
|Отново откриха контрабандни цигари на "Капитан Андреево": От началото на годината са намерени близо 26 млн. къса
При един от случаите на 16.08.2025 г. в 12:15 часа на Митнически пункт "Капитан Андреево" пристига товарен автомобил, управляван от български гражданин.
Шофьорът представя редовни документи за превозваната стока – алуминиеви профили, от Турция за България. След анализ на риска превозното средство е насочено за щателна митническа проверка, включително с рентгенова апаратура, при която са отбелязани необичайни плътности в товарното помещение. При последвалата физическа проверка сред декларираната стока и страничните сандъци на полуремаркето са открити 141 800 къса (7090 кутии) цигари без български акцизен бандерол.
На следващия ден 17.08.2025 г. при митническа проверка на автобус с румънска регистрация са открити контрабандни 103 000 къса (5150 кутии) цигари. Тютюневите изделия са били укрити в личния багаж на един от пътниците, който пътувал от Турция за Румъния.
На нарушителите са съставени актове по Закона за митниците за опит да бъдат пренесени през държавната граница акцизни стоки без знанието и разрешението на митническите органи.
От началото на годината до момента митническите служители на МП Капитан Андреево са задържали близо 26 000 000 къса цигари. Това съобщават от Агенция "Митници".
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
НИМХ с пълна прогноза за цялата седмица в Русе
08:43 / 18.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: