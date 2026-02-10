С началото на новия пролетен телевизионен сезон bTV продължава да развива както развлекателната си праймтайм програма, така и актуално-публицистичното си съдържание. От 16 февруари медията представя новите водещи на "Тази сутрин“ - утвърдените журналисти Богомил Грозев и Юлия Манолова. Новата екранна двойка ще посреща зрителите всяка делнична сутрин от 06:00 часа, като ще поставя на фокус важните събития от обществения живот, ще търси отговори и ще дава гласност на темите, които имат значение за ежедневието на хората. Добре познатите за зрителите сегменти в "Тази сутрин“ като панелни дискусии, разговори с гости и коментари, авторски рубрики, информация за времето и материали от репортерите по съществени казуси, продължават да бъдат неизменна част от структурата на предаването, съобщиха от телевизията.Богомил Грозев и Юлия Манолова са сред разпознаваемите лица в българския телевизионен ефир с над 20-годишен професионален опит. Забележителната телевизионна кариера на Богомил започва именно от bTV като икономически и социален репортер, преди да се присъедини към другата частна национална телевизия като водещ на Новини. Той е и комуникационен експерт в сферата на корпоративните и маркетингови комуникации. Юлия Манолова има богат телевизионен опит като редактор на актуално предаване, отразявала е международни новини, била е водеща на Новини и сутрешен блок, автор и изпълнителен продуцент на новинарски и публицистични формати.Журналистите Росен Цветков и Гергана Венкова продължават активната си работа в новинарската редакция на bTV като водещи и репортери, ангажирани със специални студиа, формати и новинарските емисии на медията.