Отново промени в сутрешния блок на bTV
Богомил Грозев и Юлия Манолова са сред разпознаваемите лица в българския телевизионен ефир с над 20-годишен професионален опит. Забележителната телевизионна кариера на Богомил започва именно от bTV като икономически и социален репортер, преди да се присъедини към другата частна национална телевизия като водещ на Новини. Той е и комуникационен експерт в сферата на корпоративните и маркетингови комуникации. Юлия Манолова има богат телевизионен опит като редактор на актуално предаване, отразявала е международни новини, била е водеща на Новини и сутрешен блок, автор и изпълнителен продуцент на новинарски и публицистични формати.
Журналистите Росен Цветков и Гергана Венкова продължават активната си работа в новинарската редакция на bTV като водещи и репортери, ангажирани със специални студиа, формати и новинарските емисии на медията.
