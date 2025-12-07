Все още е в сила обявеното частично бедствено положение в община Созопол - за село Зидарово, където беше повредена инфраструктура. В неделя сутрин отново се включи системата BG-ALERT.Село Ново Паничарево беше една от критичните точки и имаше опасност от наводнение на къщите, които са в близост до река Ропотамо, пише NOVA."За щастие обстановката се нормализира. Метеорологичните условия също се подобриха". Това съобщи в "Събуди се" кметът на Приморско Иван Гайков.Той подчерта, че едно от най-критичните места на река Ропотамо е преливникът на язовир "Ново Паничарево". "И предвид обилните валежи, устоите на мостовите съоръжения, както и коритата на реката, бяха поставени на изпитание. От преливника водата, която излиза по данни на ВиК, е близо 150 хиляди литра в секунда, което създава изключителна опасност. Като по чудо се разминахме в събота без жертви и без сериозни инфраструктурни щети", подчерта градоначалникът.По думите му община Приморско може да се справи с понесените поражения при дъждовете на инфраструтурата. "Но сериозният проблем се появява тогава, когато водата повлече земна маса и дървета или клони", уточни Гайков.И допълни, че на фона на продължаващите валежи - дежурни екипи на община Приморско, на районното управление, пожарна, дори и "Гражданска защита", патрулират в района."В неделя бяхме предвидили място, което да подслони при нужда бедстващи – със сухи пакети и завивки. За щастие не се наложи, но сме в постоянна готовност при необходимост да окажем съдействие", обясни кметът на Приморско.