Отново умишлено прегазено с кола куче!
По думите им кучето Ричко е познато на всички и не е било агресивно.
Преди няколко дни техен съсед минава с колата си през него и животното издъхва.
Хората ще изпратят сигнал и до институциите.
Преди няколко дни друг такъв инцидент с кучето Мая предизвика бурни реакции. От 1 до 5 години затвор очакват шофьора д-р Ненад Цоневски, който в понеделник прегази животното при излизане от гараж в София.
По данни на Софийската районна прокуратура четириногото е било живо след тежкия инцидент.
Граждани, станали свидетели на случката, са го отвели веднага на ветеринарен лекар, който е установил тежки увреждания – счупен гръбнак, който е довел до инвалидизиране на животното.
Неволно направил маневра и минал през кучето, обяснил лекарят пред полицията
Пробите му за алкохол и наркотици са били отрицателни
Медикът е взел решение, че за кучето е по-добре да бъде евтаназирано, тъй като не е имало кой да се грижи за него.
След разпит на свидетели и видео-техническа експертиза от прокуратурата са категорични, че събраните доказателства показват умисъл.
