Отново затруднен трафик на границата ни с Гърция заради блокада на фермерите
©
Пропускането на тежкотоварни автомобили през граничен преход "Кап. Петко войвода - Орменион“ от България към Гърция няма да бъде възстановявано до 5 януари 2026г. Към момента движението на товарни автомобили е преустановено и в двете посоки на гръцка територия.
Към момента граничен преход "Илинден - Ексохи“ остава затворен от протестиращи гръцки фермери за неопределено време за товарни автомобили и в двете посоки.
Трафикът по другите гранични пуктове е нормален.
ФОКУС припомня, че в Гърция са активни около 54 блокадни точки с приблизително 5000 трактора, разположени основно по детелини и ключови пътни възли. Фермерите протестират за по-големи субсидии за сектора, както и повишаващите се цени, които засягат всички потребители.
ФОКУС съветва пътувайте внимателно и се въоръжете с търпение, ако пътувате към Гърция!
