Îòïóñêàíå íà ìåðêèòå ìîæå äà ñå ïðåâúðíå â åäíà îò òðàãåäèèòå íà æèâîòà íè

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Àâòîð: Åêèï Ruse24.bg 12:18 / 15.12.2020Êîìåíòàðè (33)95
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"Îòïóñêàíå íà ìåðêèòå ñðåùó COVID-19 ïî êîëåäíèòå ïðàçíèöè ìîæå äà ñå ïðåâúðíå â åäíà îò òðàãåäèèòå íà æèâîòà íè“, òîâà ïðåäóïðåäè äîö. Ìèõàèë Îêîëèéñêè - ïðåäñòàâèòåë íà Ñâåòîâíàòà çäðàâíà îðãàíèçàöèÿ ó íàñ.

"Ìèñëÿ, ÷å òðÿáâà äà èìàìå çäðàâ ðàçóì â òåçè âðåìåíà è äà íå ñå ïîääàâàìå íà åìîöèèòå ñè. Â ìîìåíòà ïîëîæåíèåòî â Áúëãàðèÿ íå å äîáðî è ïîçèöèÿòà íà çäðàâíèÿ ìèíèñòúð îòðàçÿâà íåîáõîäèìîñòòà îò îïàçâàíå æèâîòà è çäðàâåòî íà õîðàòà“, êàòåãîðè÷åí áå òîé ïðåä bTV.

Îêîëèéñêè äîáàâè, ÷å àêî âñå ïàê ïðîòèâîåïèäåìè÷íèòå ìåðêè áúäàò îòïóñíàòè ïîêðàé Êîëåäà, åôåêòúò áè áèë îïóñòîøèòåëåí çà Áúëãàðèÿ, "êàêúâòî çàïî÷âà äà ñòàâà“.

"Òîâà ïðàçíóâàíå è åêñåñèâíî æåëàíèå íà õîðàòà äà êîìïåíñèðàò òåçè íåñïîëóêè ïîêðàé êîðîíàâèðóñà ìíîãî áúðçî ìîæå äà ñå ïðåâúðíå â åäíî òúãóâàíå ïî çàãóáà íà áëèçêè, â òîâà äà òðÿáâà äà òúðñèì ïîìîù ïî áîëíèöèòå“, êàçà Îêîëèéñêè.

Îòíîñíî ïðèðàâíÿâàíåòî íà àíòèãåííèòå òåñòîâå ñ PCR-èòå, Îêîëèéñêè êîìåíòèðà, ÷å å êàòåãîðè÷íî çà èäåÿòà è ÷å òåçè äàííè íÿìà äà èçêðèâÿò ñòàòèñòèêàòà ó íàñ.

"Áðîÿò íà çàðàçåíèòå è áåç òîâà å ìíîãî âèñîê. Íóæíà å ïî-äîáðà êàðòèíà“, äîáàâè òîé.

Ïî äóìèòå ìó Ñëîâàêèÿ, êîÿòî å ñúïîñòàâèìà ñ Áúëãàðèÿ, èìà èçêëþ÷èòåëíî äîáðè ðåçóëòàòè èìåííî ñëåä òåñòóâàíå ñ àíòèãåííè òåñòîâå.




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Îôô, ñàìî ãëóïîñòè äðúíêàòå !! Òðàãåäèÿòà âå÷å å òóê ...õîðàòà ïî÷íàõà äà ïðàâÿò îáèðè, äà ñå ñàìîóáèâàò è óáèâàò îò áåäíîñò è áåçïàðè÷èå !!
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Àç ñàìî äà ïèòàì ìðúíêàùèòå - âèå Êîëåäà è ÍÃ ïî êðú÷ìè è äèñêîòåêè ëè ãè ïðàçíóâàòå ñàìî ?! Êàòî öÿëî êîé âè å çàáðàíèë äà ñè ïðàçíóâàòå ?! Âúïðîñ íà èíòåëèãåíòíîñò å äà ñúîáðàçèòå ðèñêà äà ñè çàðàçèòå ñåìåéñòâîòî, íî íèêîé íå âè å çàáðàíèë òåñíèÿ ñåìååì êðúã. Êàê ïî-òî÷íî âè ñå îãðàíè÷àâà ñâîáîäàòà ?
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