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|Îòïóñêàíå íà ìåðêèòå ìîæå äà ñå ïðåâúðíå â åäíà îò òðàãåäèèòå íà æèâîòà íè
"Ìèñëÿ, ÷å òðÿáâà äà èìàìå çäðàâ ðàçóì â òåçè âðåìåíà è äà íå ñå ïîääàâàìå íà åìîöèèòå ñè. Â ìîìåíòà ïîëîæåíèåòî â Áúëãàðèÿ íå å äîáðî è ïîçèöèÿòà íà çäðàâíèÿ ìèíèñòúð îòðàçÿâà íåîáõîäèìîñòòà îò îïàçâàíå æèâîòà è çäðàâåòî íà õîðàòà“, êàòåãîðè÷åí áå òîé ïðåä bTV.
Îêîëèéñêè äîáàâè, ÷å àêî âñå ïàê ïðîòèâîåïèäåìè÷íèòå ìåðêè áúäàò îòïóñíàòè ïîêðàé Êîëåäà, åôåêòúò áè áèë îïóñòîøèòåëåí çà Áúëãàðèÿ, "êàêúâòî çàïî÷âà äà ñòàâà“.
"Òîâà ïðàçíóâàíå è åêñåñèâíî æåëàíèå íà õîðàòà äà êîìïåíñèðàò òåçè íåñïîëóêè ïîêðàé êîðîíàâèðóñà ìíîãî áúðçî ìîæå äà ñå ïðåâúðíå â åäíî òúãóâàíå ïî çàãóáà íà áëèçêè, â òîâà äà òðÿáâà äà òúðñèì ïîìîù ïî áîëíèöèòå“, êàçà Îêîëèéñêè.
Îòíîñíî ïðèðàâíÿâàíåòî íà àíòèãåííèòå òåñòîâå ñ PCR-èòå, Îêîëèéñêè êîìåíòèðà, ÷å å êàòåãîðè÷íî çà èäåÿòà è ÷å òåçè äàííè íÿìà äà èçêðèâÿò ñòàòèñòèêàòà ó íàñ.
"Áðîÿò íà çàðàçåíèòå è áåç òîâà å ìíîãî âèñîê. Íóæíà å ïî-äîáðà êàðòèíà“, äîáàâè òîé.
Ïî äóìèòå ìó Ñëîâàêèÿ, êîÿòî å ñúïîñòàâèìà ñ Áúëãàðèÿ, èìà èçêëþ÷èòåëíî äîáðè ðåçóëòàòè èìåííî ñëåä òåñòóâàíå ñ àíòèãåííè òåñòîâå.
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