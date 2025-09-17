Отпускат 35 млн. лв. европейски средства за намаляване на агресията в училища

© Всички държавни, общински и частни училища са директни кандидати по отворената процедура BG05SFPR001-1.010 "Превенция и предотвратяване на тормоза и насилието и намаляване агресията в училищата“ на Програма "Образование“ 2021 – 2027 г. Училищата могат да получат до 350 000 лв. изцяло безвъзмездно финансиране за формиране на благоприятна училищна среда за пълноценно личностно израстване на учениците.



Допустими са дейности за повишаване на управленския капацитет и педагогическите умения на училищно ниво, ефективна работа с родители и взаимодействие с местната общност, както и към развиване на социално-емоционални умения на учениците. В проектите могат се предвидят участия в конференции и обмяна на добри практики, обучения, разработване и актуализиране на училищни програми за превенция на тормоза и агресията, както и създаване на училищни звена за медиация. Предвидена е и работа с родители, които да участват в тематични срещи, клубове и медиация, а местната общност да се включи в инициативи и кампании за подкрепа на позитивната училищна среда. За учениците има възможност за развиване на социално-емоционални си умения чрез работилници, дискусии, занимания по интереси, междуучилищни събития и др., които насърчават толерантното общуване в образователната среда.



Крайният срок за кандидатстване е до 15 декември 2025 г., 17:30 часа. Подаването на проектните предложения се извършва по електронен път чрез системата ИСУН 2020 единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула "Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg. Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за кандидатстване през системата ИСУН 2020.