ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
|Отпускат 35 млн. лв. европейски средства за намаляване на агресията в училища
Допустими са дейности за повишаване на управленския капацитет и педагогическите умения на училищно ниво, ефективна работа с родители и взаимодействие с местната общност, както и към развиване на социално-емоционални умения на учениците. В проектите могат се предвидят участия в конференции и обмяна на добри практики, обучения, разработване и актуализиране на училищни програми за превенция на тормоза и агресията, както и създаване на училищни звена за медиация. Предвидена е и работа с родители, които да участват в тематични срещи, клубове и медиация, а местната общност да се включи в инициативи и кампании за подкрепа на позитивната училищна среда. За учениците има възможност за развиване на социално-емоционални си умения чрез работилници, дискусии, занимания по интереси, междуучилищни събития и др., които насърчават толерантното общуване в образователната среда.
Крайният срок за кандидатстване е до 15 декември 2025 г., 17:30 часа. Подаването на проектните предложения се извършва по електронен път чрез системата ИСУН 2020 единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула "Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg. Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за кандидатстване през системата ИСУН 2020.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
С опасност за живота е предполагаемият убиец от Крайници
12:31 / 15.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: