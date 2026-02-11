Отпуснаха над 27 млн. евро за строеж и ремонт на детски градини и училища, на спортна база и студентски общежития
©
С част от средствата ще се покрият разходи по Програмата за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища и по Програмата за спортни площадки и физкултурни салони.
Одобрени са и трансфери за висши училища, които обновяват студентски общежития също по Програма на МОН.
Има финансиране и за проекти на Министерство на културата, което също изгражда спортна инфраструктура в училищата по изкуства.
С друго правителствено решение от днес се изменя РМС № 52 от 2026 г. за одобряване финансиране на Министерството на образованието и науката, на държавни висши училища и на общините за 2026 г. Изменението касае коригиране на техническа неточност в приложението към това решение. С поправката се посочва коректното местоположение на три от училищата, в които ще бъдат ремонтирани съществуващи спортни площадки.
Още от категорията
/
Киселова: Предполагам, че на 18 февруари ще имаме състав на правителството, датата на изборите е 19 април
15:09
Киселова: Предполагам, че на 18 февруари ще имаме състав на правителството, датата на изборите е 19 април
14:15
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.