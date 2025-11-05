поискал подкуп от земеделски производител, е отстранен.
"Държавен фонд "Земеделие" оказва пълна подкрепа на компетентните органи за установяване на истината и преустановяването на порочна практика. ДФЗ категорично осъжда и се разграничава от подобни корупционни практики. Ръководството проявява нулева толерантност към противозаконни действия, като същите са в разрез с етичните норми на институцията", съобщават от институцията.
Въпросния инспектор вече не е служител на Държавен фонд "Земеделие“.
"Изолираните случаи на нарушения не бива да хвърлят сянка на съмнение върху служителите на ДФЗ, които съвестно и почтено изпълняват своите професионални задължения", се казва още в изявлението.
Отстраниха от Държавен фонд "Земеделие" служителя, поискал подкуп
