Отстраниха сериозния проблем с електронните ваучери

© Големият проблем с електронните ваучери вече е отстранен. За това официално съобщиха от компанията "Томбоу" за клиентите си чрез имейл. Plovdiv24.bg припомня, че заради сериозна авария в Италия, засягаща един от най-големите доставчици на платежни услуги Worldline, временно не можеше да се пазарува с карти Up Tombou.



Това прекъсване засегна услуги за обработка на плащания, използвани от банки и компании в глобален мащаб, включително и Up Tombou.



Към днешна дата отново могат да бъдат извършвани плащания с картите на Up Tombou. От компанията се извиняват за причиненото неудобство.