Îòâàðÿò COVID-õîòåëè âìåñòî ïîëåâè áîëíèöè

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Ïðàâèòåëñòâîòî ïðåäïðèå ñïåøíè ìåðêè çà êðèçàòà, êîèòî äàäîõà ñâîÿ åôåêò, êàêòî ïî îòíîøåíèå íà èêîíîìèêàòà, òàêà è ïî îòíîøåíèå íà çäðàâåîïàçâàíåòî. Â òîçè êðèçèñåí ìîìåíò äèàëîãúò å ìíîãî âàæåí, æèâîòúò è çäðàâåòî íà õîðàòà ñà ïðèîðèòåò, çàÿâè òÿ.

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Èäåÿòà å õîðàòà äà ñïîêîéíè è äà çíàÿò, ÷å ïðàâèòåëñòâîòî íÿìà äà ãè èçîñòàâè, àêî èìàò íåîáõîäèìîñò îò íàñòàíÿâàíå, äîáàâè òÿ.

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