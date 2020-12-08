Îòâàðÿò äåòñêèòå ãðàäèíè è ÿñëè îò ñëåäâàùàòà ñåäìèöà, íî ïðè åäíî óñëîâèå

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“Íàáëþäàâà ñå òåíäåíöèÿ çà íàìàëÿâàíå íà çàáîëåëèòå, ñúîòâåòíî è íà íàòèñêà âúðõó ëå÷åáíèòå çàâåäåíèÿ. Ñòàâà âúïðîñ çà ïîñëåäíèòå äíè“, çàÿâè Àíãåëîâ.
Àêî äî êðàÿ íà ñåäìèöàòà òåíäåíöèÿòà âúðâè â ñúùàòà íàñîêà, ìîæå äåòñêèòå ãðàäèíè è ÿñëè äà áúäàò îòâîðåíè îò ñëåäâàùèÿ ïîíåäåëíèê. Âñè÷êè äàííè ùå áúäàò àíàëèçèðàíè â ÷åòâúðòúê. Â çàâèñèìîñò îò ðåçóëòàòà çàïîâåä çà îòâàðÿíå íà çàáàâà÷êèòå ìîæå äà áúäå èçäàäåíà îò ìèíèñòúð Àíãåëîâ â ïåòúê.
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