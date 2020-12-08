Îòâàðÿò äåòñêèòå ãðàäèíè è ÿñëè îò ñëåäâàùàòà ñåäìèöà, íî ïðè åäíî óñëîâèå

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Àâòîð: Ãåîðãè Âàñèëåâ 15:11 / 08.12.2020Êîìåíòàðè (7)108
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Äåòñêèòå ãàäèíè è ÿñëèòå ìîæå äà áúäàò îòâîðåíè îò ñëåäâàùèÿ ïîíåäåëíèê. Òîâà êîìåíòèðà ïðåäè ìèíóòè çäðàâíèÿò ìèíèñòúð Êîñòàäèí Àíãåëîâ, ïðåäàäå ðåïîðòåð íà Plovdiv24.bg.

“Íàáëþäàâà ñå òåíäåíöèÿ çà íàìàëÿâàíå íà çàáîëåëèòå, ñúîòâåòíî è íà íàòèñêà âúðõó ëå÷åáíèòå çàâåäåíèÿ. Ñòàâà âúïðîñ çà ïîñëåäíèòå äíè“, çàÿâè Àíãåëîâ.

Àêî äî êðàÿ íà ñåäìèöàòà òåíäåíöèÿòà âúðâè â ñúùàòà íàñîêà, ìîæå äåòñêèòå ãðàäèíè è ÿñëè äà áúäàò îòâîðåíè îò ñëåäâàùèÿ ïîíåäåëíèê. Âñè÷êè äàííè ùå áúäàò àíàëèçèðàíè â ÷åòâúðòúê. Â çàâèñèìîñò îò ðåçóëòàòà çàïîâåä çà îòâàðÿíå íà çàáàâà÷êèòå ìîæå äà áúäå èçäàäåíà îò ìèíèñòúð Àíãåëîâ â ïåòúê.




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