Отвориха Прохода на Републиката. Движението е възстановено и в двете посоки за всички автомобили, съобщават заот Областна дирекция на МВР - Велико Търново.Припомняме, че тази сутрин в района на село Мишеморков хан имаше пътен инцидент. Удариха се кола и камион, при което е пострадал шофьорът на лекия автомобил. Той е настанен за лечение в МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов", като има множество фрактури. Състоянието му е тежко.Причините за инцидента са в процес на изясняване.