Числото, с което ще преборим корупцията, е номер 7. Това каза пред журналисти  кандидатът за депутат от "Продължаваме промяната-Демократична България" Малена Малчева, след тегленето на жребия за номерата, с които партиите и коалициите ще участват в предсрочните парламентарни избори на 19 април, предаде репортер на ФОКУС. 

''Заедно успяхме да оттеглим бюджета, успяхме да свалим правителството на Желязков, заедно можем и да прекратим корупцията'', заяви тя.

От своя страна кандидат - депутатът от ПП-ДБ Анна Бодаков заяви, че на протеста младите са показали, че са граждански активни и че искат по-добра България.

''Това, което се случи на протеста, обаче, е само половината работа. Излезте и гласувайте'', добави Бодакова.