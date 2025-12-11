Асен Василев на брифинг след като правителството подаде оставка, подаде репортер на "Фокус".
Василев заяви, че това е победа за всички българския граждани.
"Това е първата стъпка към това България да стане Европейска държава. Предстои трудната задача - България да стане държава, която работи за всички български граждани, а не само за един, който щеше да прави държава с голямо "Д", каза още той.
От своя страна съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев обяви, че те като коалиция няма да участват в каквото и да е било преконфигуриране.
"България трябва да иде на избори, тези избори трябва да се проведат по ясни и честни правила, вътрешното министерство да работи адекватно", заяви Ивайло Мирчев.
"Искам да се обърна към тези, които си представят, че отново хората с прякори ще купуват гласове, ще обикалят страната - няма да ви оставим да дишате. Ще наводним страната с наблюдатели, с български граждани, които ще следят за чесността на изборите", посочи Мирчев.
