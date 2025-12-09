Сподели close
Това, което този бюджет на фона на предходния направи, е елиминацията на каквито и да е правила в закон за минимални основни възнаграждения на медицинските специалисти. Това заяви депутатът от ПП-ДБ Васил Пандов по време на днешната парламентарна комисия по бюджет и финаси, предаде репортер на "Фокус".

Припомняме, че днес новият проектобюджет за 2026 година влезе за разглеждане от ресорната комисия в Народното събрание. Заседанието на парламентарната комисия по здравеопазването обаче не започна поради липса на кворум.

По-рано днес от Българската асоциация на специалнистите по здравни грижи обявиха протести в цялата страна от сряда - 10 декември - и призовава всички свои членове да се включат в тях.

"В закона за държавния бюджет има предвидени едни 30 млн. евро в бюджета на Министерството на здравеопазването, но те не поставят правило каква да е минималната заплата на специализант, а тепърва ще се разпределят по програма на Министерството между специализантите. В тази връзка този бюджет на Здравната каса е по-лош от предишния", подчерта депутатът от ПП-ДБ.

"Увеличение ще получат само работещите в бюджетните структури. Това в системата на здравеопазването са много малко структури – Спешна помощ, центрове по кръводаряване и още някои структури на Министерството на здравеопазването, но сестрите в болниците, независимо общински или държавни, няма да получат никакво увеличение на заплатите, както и лекарите", коментира Пандов.

Той категорично заяви, че бюджетът в този вид няма как да бъде подкрепен от парламентарната група на ПП-ДБ.