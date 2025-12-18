Благомир Коцев чрез ЦИК.
"Комисията за противодействие на корупцията не извършва действия по отстраняването на кмета на град Варна. Комисията прилага закона еднакво по отношение на всички граждани. Напомняме, че Комисията за противодействие на корупцията е независим държавен орган и не следва да бъде замесвана в политически кампании", посочиха от КПК.
От ПП-ДБ по-рано изпратиха писмо до медиите, в което твърдят, че преди два дни КПК е поискала от ЦИК данни за отпуските на Коцев през последните месеци.
"Това при положение, че отпуските са абсолютно извън правомощията на КПК. КПК няма никакво право да се произнася за отпуски или да заповядва на ЦИК и ОИК да вземат решения. Всъщност КПК с писмото си натиска ЦИК да принуди ОИК Варна да се произнесе по жалбите срещу Коцев. Подходът е ясен. През КПК Пеевски изпраща послание на хората на Борисов в ОИК Варна да освободят Коцев като кмет на Варна. Няма да позволим това безобразие – поредният институционален произвол срещу Благо Коцев", заявяват от ПП-ДБ.
ПП-ДБ: Отново се опитват да отстранят Коцев! КПК заяви, че не извършва такива действия
