ПП-ДБ иска изслушване на Митов и главсека на МВР заради бития полицейски шеф в Русе

© Булфото (архив) ПП-ДБ са внесли искане за допълнителна точка в дневния ред на Комисията по вътрешен ред и сигурност. Това обяви пред журналисти народният представител от формацията Атанас Атанасов.



Те настояват да бъдат изслушани вътрешният министър и главният секретар на МВР, за да се изяснят детайлите за бития полицейски началник в Русе.



Политикът напомни, че има Правилник и по тази линия искат Даниел Митов и Мирослав Рашков.



Депутатът иска да получи отговори най-вече от главния секретар, който отговаря за оперативната работа в МВР.



Атанасов коментира и ситуацията с руските дронове, които нарушиха въздушното пространство на Полша. "Провокациите от страна на Русия ще продължат и Източноевропейските страни, които са членки на НАТО и ЕС трябва много внимателно да следят оперативната обстановка и да се реагира на държавно ниво", посочи той.