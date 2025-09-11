ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
|ПП-ДБ иска изслушване на Митов и главсека на МВР заради бития полицейски шеф в Русе
Те настояват да бъдат изслушани вътрешният министър и главният секретар на МВР, за да се изяснят детайлите за бития полицейски началник в Русе.
Политикът напомни, че има Правилник и по тази линия искат Даниел Митов и Мирослав Рашков.
Депутатът иска да получи отговори най-вече от главния секретар, който отговаря за оперативната работа в МВР.
Атанасов коментира и ситуацията с руските дронове, които нарушиха въздушното пространство на Полша. "Провокациите от страна на Русия ще продължат и Източноевропейските страни, които са членки на НАТО и ЕС трябва много внимателно да следят оперативната обстановка и да се реагира на държавно ниво", посочи той.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 43
|предишна страница [ 1/8 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Миглена Ангелова скочи на лекарите
13:41 / 09.09.2025
Видео разкрива нови детайли от боя с шефа на полицията в Русе
11:09 / 09.09.2025
Пловдивски лекар извърши чудо с кралица на красотата
17:19 / 09.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: