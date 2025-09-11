ПП-ДБ отказаха на Костадинов: Няма как да се качим на руското влакче

© Няма как да се качим на руското влакче. Това каза в кулоарите на парламента депутатът от ПП-ДБ Ивайло Мирчев минути, след като лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов предложи взаимна размяна на подписи за вотове на недоверие.



"Кой му е искал на Костадинов подписи?", попита Мирчев.



"Проблемът с водата не се решава с пиар вотове като на "Възраждане". Подписите ще са на ПП-ДБ, МЕЧ и част от АПС. Борисов и Пеевски могат да подкрепят вота в зала", каза още Мирчев.