Делян Пеевски заяви, че Александър Евтимов е назначен в мандата на премиера на "Сглобката" Денков и кмета на София Васил Терзиев.
"Директорите на училища се избират в конкурси от комисии, доминирани от Регионалните управления на образованието (РУО). Кабинетът "Денков" не е сменял ръководителя на РУО София, назначен по времето на ГЕРБ. И "компроматите" им станаха “компоти", се казва в позицията.
Според партията тази атака е "отчаяна предизборна кампания с лъжи на гърба на истински проблем, който обаче няма общо с управлението на ПП-ДБ".
"И трябва да се реши от сегашните управляващи, които са го създали", заключват от партията.
ПП: Директорът на 138-о училище започва кариерата си по покана на кмет от ГЕРБ
©
Още по темата
/
Пеевски: Освобождаването под гаранция на директора на столичното 138-о училище е провокация срещу морала и традиционните ценности на българите!
13:39
Част от камерите в тоалетните на столичното 138-о училище са били точно над писоарите и са отивали в телефона на директора
17.12
Васил Терзиев за случая в 138. СУ: Тежко посегателство върху личното пространство и достойнството на деца
17.12
Още от категорията
/
НАП пуска нова услуга
12:36
Елисавета Белобрадова: Радев трябва да назначи служебно правителство, което да не прави пакости
11:24
Жечо Станков: Собствениците ще могат да се възползват от финансиране за саниране и повишаване на енергийната ефективност
19.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.