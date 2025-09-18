Новини
ПП: Нека Пеевски да си удържи на думата и слезе от НСО
Автор: Илиана Пенова 12:42Коментари (0)75
© Булфото
Днес видяхме изключително грозна сцена. Видяхме че, заради разрешен протест с коли паркирани на паркинга на НС, беше отцепен половината център на София, и то за да може един специален депутат да дойде на работа, защото го е страх да ходи. Този човек смята, че държавата му принадлежи. Държавата не му принадлежи, защото тя е с главно Б като България, а с главно Д. Това заяви Асен Василев пред журналисти, предаде репортер на "Фокус".

"Предстои гласуване на Закона за НСО и съкращаване на разходете. Нека Делян Пеевски да си удържи на думата и да слезе от НСО. Той днес каза, че  охрана не му трябва", каза депутатът от ПП Божидар Божанов.

"Поднасяме съболезнования на близките на починалия полицай. Тази трагедия да не се политизира", каза още той.

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
