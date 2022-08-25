ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
|ПП обяви водачите на листите си за предстоящите избори
Съпредседателят на партията и бивш премиер Кирил Петков ще се яви в 24 МИР в София, а другият съпредседател на формацията Асен Василев оглавява листите в 23 МИР на София и в 29 МИР в Хасково. Бившият министър на иновациите и растежа Даниел Лорер също оглавява две листи - във Варна и Търговище. Рапърът Христо Петров, по-известен като Ицо Хазарта ще представлява партията в "лидерската битка" в 25 МИР в София.
Бившият председател на Народното събрание Никола Минчев оглавява листите в Пловдив и Кърджали. Очаквано, бившият министър на вътрешните работи Бойко Рашков е начело на листата в Перник.
Ето пълния списък с водачи на листи на "Продължаваме промяната":
01 МИР Благоевград – Андрей Гюров
02 МИР Бургас - Константин Бачийски
03 МИР Варна – Даниел Лорер
04 МИР Велико Търново – Йордан Терзийски
05 МИР Видин – Иво Атанасов
06 МИР Враца – Деница Симеонова
07 МИР Габрово – Радостин Василев
08 МИР Добрич - Йорданка Костадинова
09 МИР Кърджали – Никола Минчев
10 МИР Кюстендил – Георги Стамов
11 МИР Ловеч – Искрен Арабаджиев
12 МИР Монтана – Инна Иванова
13 МИР Пазарджик – Ивайло Шотев
14 МИР Перник – Бойко Рашков
15 МИР Плевен – Иван Христанов
16 МИР Пловдив – Никола Минчев
17 МИР Пловдив-област – Росен Костурков
18 МИР Разград – Марин Шишев
19 МИР Русе – Николай Събев
20 МИР Силистра – Стоян Георгиев
21 МИР Сливен – Татяна Султанова
22 МИР Смолян – Михал Камбарев
23 МИР София – Асен Василев
24 МИР София – Кирил Петков
25 МИР София – Христо Петров
26 МИР София–област – Александър Дунчев
27 МИР Стара Загора – Радослав Рибарски
28 МИР Търговище – Даниел Лорер
29 МИР Хасково – Асен Василев
30 МИР Шумен – Николай Денков
31 МИР Ямбол – Мирослав Иванов
|Още по темата:
|общо новини по темата: 248
|предишна страница [ 1/42 ] следващата страница
Коментари (2)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:ВсичкиМоите | На приятели |
преди 3 мин.
0
преди 14 мин.
+1
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
ИЗПРАТИ НОВИНА
Актуални теми
Абонамент
Анкета