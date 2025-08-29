ЗАРЕЖДАНЕ...
Пациентите с ТЕЛК вече могат да получават решенията си изцяло електронно
"Разработената функционалност за получаване на експертните решения през Системата за сигурно електронно връчване облекчава максимално пациентите, голяма част от които са сред най-уязвимата част от населението, без да се налага да ходят на място при ТЕЛК комисиите или да чакат със седмици документите да им бъдат изпратени по пощата“, каза Милена Угринова, старши бизнес анализатор в Информационно обслужване. По-думите ѝ електронизацията на процеса подпомага значително и лекарските комисии, като им спестява време за изпращането и навременното отразяване на връчването на експертните решения.
С въвеждането на възможността за получаване на ТЕЛК решенията по електронен път през ССЕВ, процесът по издаване на експертни решения за трайно намалена работоспособност на практика се дигитализира изцяло. През Информационната система за контрол на медицинската експертиза пациентите имат възможност да подават електронни заявления за освидетелстване, без да се налага да посещават регионална картотека на медицинската експертиза (РКМЕ) и да чакат на опашки, да прикачват допълнителна медицинска информация, необходима на ТЕЛК, да обжалват решения на комисия и др.
От октомври 2020 г., когато ИСКМЕ бе пусната в експлоатация, досега през платформата са обработени над 850 000 заявления, а издадените експертни решения от ТЕЛК комисиите са над 840 000. Обжалваните решения на ТЕЛК комисиите са едва 6%. За последните 7 месеца са изцяло електронизирани над 40% от медицинските досиета на пациентите с медицинска експертиза.
Пациентите могат сами да наблюдават и контролират целия процес по издаването на медицински експертиза. През мобилното приложение еЗдраве и през сайта на Националната здравноинформационна система (НЗИС) my.his.bg гражданите с трайно намалена
работоспособност имат достъп до цялата налична документация, свързана с освидетелстването – направления от общопрактикуващ лекар, заявления, протоколи от лекарски комисии, решения на ТЕЛК комисиите и др.
