Пампорово посреща част от депутатите
©
Депутатите ще обсъдят състоянието на пътната инфраструктура, транспортната и въздушната свързаност, както и новите възможности, които открива граничният пункт Рудозем-Ксанти.
В изнесеното заседание са поканени за участие и представители на Министерството на туризма, както и хора от туристическия бранш.
Ще бъде обсъдена идеята Родопите да се превърнат в целогодишна туристическа дестинация.
Още по темата
/
Радостин Василев: Ще се въздържим относно ратификацията за участието на България в Съвета за мир
23.01
Липса на кворум закри днешното пленарно заседание, което започна с напрежение заради промените в ИК
22.01
Кирил Петков: Лена Бориславова е направила повече за страната от много от своите най-шумни критици
21.01
Слави Трифонов: От толкова години "мъртвите души" в избирателните списъци променят резултатите при гласуване
21.01
Още от категорията
/
Експерт: По-високата инфлация не се дължи на присъединяването на България към еврозоната и превалутирането
08:51
Докъде доведе таванът на цените в 9 други държави и можем ли да разчитаме, че настъпването на греблото няма да ни удари фронтално
08:51
Министър Запрянов връчи възпоменателни медали за приноси в областта на военноисторическата наука
23.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Семерджиев осъди затвора, карцерът го потиснал
22:56 / 23.01.2026
Ива Митева: Андрей Гюров най-добре може да изпълни тази задача
22:55 / 23.01.2026
Масово ни пробутват фалшив мед за истински
22:26 / 23.01.2026
Българин: Казаха, че такива евра няма да вземат, стана разправия!...
21:46 / 23.01.2026
БНБ с нова информация за еврото в България
19:47 / 23.01.2026
Десислава Радева: Приключих
18:51 / 23.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.