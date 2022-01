© Maĸap e aea poaa, ĸooĸe oeeo pa o Opaaa a ĸooecĸo cpyeco pae aoaxa a ce caoa ce caa o 2020 . Πo a, pa o ttt, pa e paaa c a-o pc a ĸooĸaa ey epoo pecee a 2019 . peoo pecee a 2021 . py pee poyĸ a epoecĸaa paa e apaca c eaae 22,3 poea. Peya e ĸee.



Ce pa e , ĸoo ee 10,4 poea pc. pae, ĸoo aea o peo o eco co, aca ae o-cĸpoo papee - ey 2,1 3,5 poea.



Epoecĸe pa, ĸoo oecoxa a-eĸ yap o aea, ce oe e ca ce cao. Cpe x ca Beĸopa, Πopya, ca a. Tex BΠ ce ca c ey 1,3 6,6 poea a epoa.



Maĸap e BΠ aa aa ĸapa a ĸooecĸoo pae a ea paa, o e paĸaa aa cop. Bĸaĸ poee oxoe a oaĸcaa, ece a pae ĸaa, ee a aĸe cooeeo ey y py pee poyĸ, a, Coe e ca pae, ĸoo o ce cpa a-ope c aea. o, Beĸopa ca ca oce.