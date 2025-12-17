Калоян Паргов коментира трусовете в лявото пространство, оставките в ръководството на партията и политическата обстановка в страната. Според него предстоящите предсрочни избори поставят всички партии в извънредна ситуация.
"Предстоят ни предсрочни избори, тоест отново сме във "военновременна среда“, в която влизаме в авариен режим всички политически сили, дори някои не бяха излезнали, както виждаме през цялата година, въпреки редовното правителство“, заяви пред NOVA Паргов.
За оставките в БСП и бъдещето на партията
Паргов внесе уточнение относно процесите в столетницата след вчерашното заседание. "Атанас Зафиров си подаде оставката, но тя не беше гласувана от Изпълнителното бюро, и оставката на Изпълнителното бюро пък след това беше подадена. Националният съвет ще е на 10 януари догодина - емблематична дата за БСП“, обясни той.
Според него този ход е бил наложителен, но не е панацея. "Оставките са понякога необходими за отпушване на напрежението, но дали те решават някакъв въпрос в момента - отговорът е не. В момента това, от което имаме нужда, е малко да спадне емоцията и да преценим можем ли да продължим в този вид или не можем“, коментира Паргов.
Той отрече да има "война между поколенията“ в левицата, но призна демографския проблем: "В БСП няма поколенческа война, в БСП има нужда от млада кръв. Предвид демографския разрез и на партията, пък и на електората. Това е един от проблемите, който, както виждаме, една или друга оставка на един или друг лидер не е решил досега“.
Отношенията с президента
Заместник-председателят на БСП определи днешната среща с държавния глава Румен Радев като "приятелска“ и подчерта промяната в диалога.
Колкото до това дали се притесняват от евентуален бъдещ политически проект на Радев, Паргов отговори: "Трудно се говори за нероден Петко, а и все пак ви казах, че това не е тема на днешните разговори“.
За бюджета
Относно решението на депутатите да приемат удължителен закон за бюджета, вместо редовен такъв, Паргов изрази несъгласие с промяната в позицията на кабинета в оставка.
"Удължителният бюджет е втората опция, която предложи Министерски съвет в оставка, и това, което нас ни изненада, е смяната на ракурса и позициите в рамките на 24 часа. На този етап не мисля, че това е разумно“, заяви той, допълвайки, че това са "предизборни тактики на къси разстояния“.
Паргов за оставките в БСП и бъдеща партия на Радев: Трудно се говори за нероден Петко
© NOVA
Още по темата
/
Миков за оставката на ръководството на БСП: Не съм чул те да се чувстват виновни за нещо, даже казват, че много са постигнали
18:00
Мая Манолова: Дано ръководството на БСП е чуло левите хора на Бузлуджа, за да не се наложи да търсят нов електорат
02.08
Още от категорията
/
Благомир Коцев: Пламенка Димитрова е олицетворение на модела, който наследих. 16 години подред, тя е печелила една и съща обществена поръчка
17:43
Първа инвестиционна банка с информация до клиентите си, свързана с еврото и досегашните договори
15:33
Сигнал: Платформата за плащане на комунални задължения взимала процент, ако решиш да се издължиш с монети
15:13
Президентът на КНСБ за предстоящия протест: По-добре да се седне и да се коригира крадливият бюджет
15:10
Бойко Борисов: Последиците ще са тежки! Всичко това си има име - казва се Асен Василев и неговата хулиганска групировка
12:38
ПП-ДБ: Протестът остава!
12:20
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.