Парламентарната група на ГЕРБ внесе искане за преустановяване на временната комисия за разследване на дейността на Джордж и Александър Сорос
©
"Фокус" припомня, че по-рано днес самият Бойко Борисов съобщи за това намерение.
“Народните представители нямат правно основание да разследват частни лица или фондации. Народното събрание на Република България не е разследващ орган", пише в мотивите на решението на ГЕРБ.
“Временна комисия с такъв предмет на дейност атакува гражданското общество, което прокарва линия на авторитаризъм и е несъвместимо с принципите и ценностите на парламентарната демокрация. Демокрациите работят с правила и закони, а не с лов на вещици", се подчертава още в проекта на решението.
В проекта се посочва, че предметът на работа на комисията излиза извън конституционно определените правомощия на Народното събрание, което упражнява законодателна власт и парламентарен контрол. Позовавайки се на Конституцията и Правилника за организацията и дейността на НС, в мотивите се подчертава, че временните комисии могат да извършват единствено проучвания и анкети по конкретни въпроси, но не и разследвания на частни лица или фондации.
Преустановяването на дейността на временната комисия ще бъде стъпка в посока на възстановяването на общественото доверие и намаляване на поляризацията в българското общество и ще освободи време и енергия на народните представители за реализиране на приоритетите на гражданите.
Още по темата
/
Алгафари за отношението на Мирчев към НСО: Ако не беше това волско търпение на офицера, а му беше зашил два шамара, нямаше да може да го стигне
04.12
Проф. Коларова за сблъсъка между Мирчев и Пеевски: Представлението е опит за популярност, но не води до никаква реална промяна
03.12
Променят Закона за обществения транспорт по пример на Европа – единен електронен билет и мобилен портфейл
02.12
"Възраждане" за избирането на шефовете на службите за сигурност: Това е нарушение на правилника
28.11
Рая Назарян: България ще подкрепя конструктивната роля на ПАЧИС в решаването на предизвикателствата пред Черноморския регион
23.11
Назарян: България и Китай ще продължат да си сътрудничат, високо ценим традиционните приятелски двустранни връзки
22.11
Още от категорията
/
Националният съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси проведе първото си редовно заседание
14:53
Министерството на културата: Предприети са последователни действия за прекратяване на установените неправомерни практики
12:51
Татяна Буруджиева: Реален смисъл вотът на недоверие можеше да има, ако опозицията беше изчакала внасянето на бюджета
11:35
Доц. Петър Чолаков: Не изглежда особено вероятно да успее този вот на недоверие, но са длъжни да опитат
08:59
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Голям Ботев
преди 40 мин.
Има начин да се разбие тандема Бойко/Делян и той е постоянен натиск! Така както и двамата станаха “убедени” евроатлантици. Магнитски си знае работата. Не че тази комисия създадена по инициатива на Джолан Зелевски е чистосърдечна и откровена, а не опит да се измъкне от “черния списък” на Държавния Департамент на САЩ! Смешно беше и твърдението на Прасето, че НПО-то на Сорос задушава САЩ и разбиването му ще помогне на САЩ в борбата срещу Сорос?!? Да се смееш ли, или да плачеш?
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.