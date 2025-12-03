Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Депутатите ще гласуват днес дали да бъде изтеглен проектът за държавен бюджет за 2026 г., който мина вече на първо четене. 

Припомняме, че в понеделник имаше мащабни протести в различни градове в България против план-сметката на държавата.

Във вторник власт, синдикати и работодатели се срещнаха в министерството на финансите. Стана ясно, че в новия бюджет няма да има увеличение на данъци и осигуровки, както и въвеждане на СУПТО.

На разговорите не беше обсъдено удъжлаване на бюджета за 2025 г.

От своя страна от ПП-ДБ поискаха оставката на правителството и нови предсрочни парламентарни избори с довода, че управляващите вече са закъснели с изтеглянето на Бюджет 2026 г. 

Последва и извънредно изявление от президента Румен Радев, в което той също призова за нови избори.

Премиерът Росен Желязков от своя страна бе категоричен, че "ще абдикират последни".