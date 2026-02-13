Парламентът ще обсъди законопроекта за ратифициране на Споразумение за изменение и допълнение на Рамковото споразумение между правителството на Република България и Европейския инвестиционен фонд относно изпълнението на инициативата JEREMIE.Целта е да се осигури правна валидност на подписаните споразумения, с които се удължава действието на рамковото и финансовото споразумение до 31 декември 2035 година.Предвидено е парламентът да разгледа и законопроект за ратифициране на Споразумението за партньорство между Европейския съюз и неговите държави членки – от една страна, и членовете на Организацията на държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн – от друга.