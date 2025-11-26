Рая Назарян до министъра на вътрешните работи Даниел Митов, съобщиха от пресцентъра на НС.
Зоната за охрана около сградата на Народното събрание на пл. "Народно събрание" № 2 е съгласувана с Министерството на вътрешните работи в изпълнение на разпоредби от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
До решението се стигна след като по-рано днес председателят на Народното събрание Рая Назарян постави въпроса за обсъждане по време на заседанието на Председателския съвет на парламента. Тя отбеляза, че цялата дейност на народните представители и администрацията на законодателната институция вече е съсредоточена в сградата на пл. "Княз Александър Първи". По темата бяха представени различни мнения от ръководствата на всички парламентарни групи.
Председателят на парламента Рая Назарян е на мнение, че пространството, което Народното събрание няма да използва, би било добре да бъде предназначено за пешеходна зона около храм-паметника "Св. Александър Невски".
Парламентът освобождава зоната за паркиране пред "Св. Александър Невски"
