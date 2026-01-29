Парламентът отхвърли предложението на ПП-ДБ за връщане на машинния изборен протокол
Предложението на ПП-ДБ предвижда връщане на машинния протокол при гласуването с машини. Това означава машините да не са само принтери, обясниха от ПП-ДБ. Предвижда се да се отчита машинно резултатът - да се разпечатва протокол от машината и 100 % контролно преброяване на машинните разписки. Това, според вносителите, ще улесни работата на секционните избирателни комисии и ще съкрати времето за обработка на изборните резултати.
"За" гласуваха ПГ на "Продължаваме Промяната- Демократична България", "Възраждане", "Алианс за права и свободи", МЕЧ, Величие и 6 депутати от БСП-ОЛ.
След над 4 часа дебати депутатите разгледаха два законопроекта за изменение и допълнение на Изборния кодекс по предложение на парламентарните групи на "Възраждане" и ПП-ДБ. Одобрен бе само този на "Възраждане", който предвижда съкращаване броя на изборните секции в държави извън ЕС до 20.
Разглеждането на промените в ИК премина с множество скандали, което наложи многобройни почивки и на два пъти намесване на квестори, които да успокоят страстите. Председателят на Народното събрание дори отсрани от заседанието депутатът от ПП-ДБ Манол Пейков, който заля с вода квестор.
