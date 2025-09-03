ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
|Парламентът отхвърли референдума на "Възраждане" за лева, Костадинов и групата напуснаха залата
Предложението получи подкрепата една на 65 депутати, 110 натиснаха червеното копче, а 28 се въздържаха.
Формулировката на въпроса беше: "Съгласни ли сте българският лев да бъде единствената официална валута в България до 2043 година".
Веднага след това Костадин Костадинов обяви, че парламентарната му група няма място в зала и тръгва на обиколка из страната.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1506
|предишна страница [ 1/251 ] следващата страница
Коментари (4)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:Всички | Само на регистрирани | Моите | На приятелиПокажи и всички отговори
преди 1 мин.
0
преди 1 ч. и 5 мин.
-1
преди 1 ч. и 19 мин.
0
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
10 месеца от трагедията в Нови Сад: Ученици и студенти излязоха на протест
20:31 / 01.09.2025
Адско задръстване на Дунав мост при Русе
10:02 / 01.09.2025
Дубайска принцеса отново хвърли в смут арабския свят с новия си избраник
12:55 / 01.09.2025
Рут Колева призна за тежък инцидент, засегнал бебето й
14:18 / 01.09.2025
Любо Киров взима песните на Васко Кеца
15:06 / 01.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета