Парламентът задължи МС да внесе закон за ратифициране на споразумението за участието ни в Съвета за мир на първо четене
Проектозаконът е внесе от Делян Пеевски и група народни представители.
Народните представители гласуваха със 108 гласа "За", 61 гласа "против" и 1 глас въздържали се. Съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов поиска прегласуване като при прегласуването предложението бе прието със 100 гласа "за", 54 "против" и 3 "въздържал се".
Предложението бе подкрепено от ГЕРБ-СДС, "ДПС-Ново начало", ИТН и независимите народни представители, а против гласуваха ПГ на ПП-ДБ, "Възраждане" и "БСП-Обединена левица". "Въздържал се" гласуваха от МЕЧ.
В хода на дебатите депутатът от ГЕРБ-СДС Георг Георгиев предложи редакционно предложение в проекта на решение, което бе прието: Проект на закон за ратифициране на споразумението за присъединяване на Република България към Съвета, а не Борда за мир на американския президент Доналд Тръмп.
Припомняме, че точката беше разгледана извънредно днес, след като вчера, след две неуспешно проведени заседания на външни комисии, с разпореждане на председателя на Народното събрание Рая Назарян, предложението бе разпределено към други две комисии - Комисията по отбрана и Комисията по конституционни и правни въпроси. Председателят на Комисията по отбрана Христо Гаджев свика извънредно заседание в късния следобед, на което предложението мина на първо четене.
Предистория:
Подписа си под споразумението с Тръмп положи бившият премиер Росен Желязков. Той го стори в момент, когато правителството му беше в оставка. Споразумението се нуждае от ратификация от българския парламент, за да станем пълноценен член на съвета. От ГЕРБ заявиха преди повече от месец, че тази задача ще остане за следващото Народно събрание.
