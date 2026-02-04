Парламентът започна работа с първо четене на промените в Закона за туризма
© ФОКУС
Днес е първата сряда от месеца и съгласно правилника на Народното събрание парламентарните групи могат да предлагат точки, които задължително се включват в дневния ред. В дневната програма, одобрена в началото на пленарното заседание, е включено още и предложение на парламентарната група на "Има такъв народ“ за обсъждане на първо четене на изменения в Закона за Конституционния съд.
По предложение на "Алианс за права и свободи" депутатите ще разгледат днес промени в Закона за гражданската регистрация, а по инициатива на МЕЧ – изменения в Закона за частните съдебни изпълнители.
По искане на парламентарната група на "Величие“ в дневния ред е включено проекторешение за отмяна на възбраните в област Пазарджик, наложени във връзка с чума по дребните преживни животни, поради липса на нови установени огнища след изтичането на определения срок. От "Възраждане" са внесли предложение днес на първо четене да бъдат разгледани и промени в Закона за потребителския кредит.
От МЕЧ поискаха изслушване на енергийния министър в оставка Жечо Станков за завишаване сметките на тока като точка първа за 5 февруари, но предложението не мина.
За утре като първа точка народните представители ще гласуват на второ и окончателно четене промените в Изборния кодекс.
Още по темата
/
Рая Назарян: Отдаваме нашата почит на жертвите на комунистическата диктатура с ясното съзнание, че сме в дълг към тяхната памет
01.02
Иван Брегов: Антикорупция няма. Всеки път, когато влезете в занемарена болница, детска градина или училище се досещате
31.01
"Да, България" иска проверка на бонусите в министерствата и възнагражденията в съдебната система
27.01
Радостин Василев: Ще се въздържим относно ратификацията за участието на България в Съвета за мир
23.01
Още от категорията
/
Шефът на БТС: Множество пъти сме правили опити да запазваме нощувки в хижа "Петрохан", но ни е било отказвано
08:39
Политически анализатор: ГЕРБ се опитват да замаскират отговорността си, че заедно с ПП-ДБ промениха Конституцията
03.02
Бойко Борисов: Мога да уверя всички - нямам никакви контакти с Румен Радев, той си прави партия, а аз си гледам моята!
03.02
Министерството на туризма подкрепи кандидатурата на Розовата долина за включване в списъка на ЮНЕСКО
03.02
Миролюба Бенатова: Днешното изявление на МВР и прокуратурата за убийството на хижа "Петрохан" още повече обърква
03.02
Борислав Сандов: Трябва да се проследи къде е изчезналият собственик на хижата край Петрохан и дали не е отвлечен
03.02
Полицията за случая в хижа "Петрохан": Разследва се съпричастност на непълнолетни и малолетни към НПО-то
03.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.