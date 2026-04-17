Институтът за развитие на публичната среда публикува новите си данни за похарчените от партиите средства за медийна капания за вота на 19 април. Равносметката към 15 април показва, че общо 22 участника са похарчили 913 540 евро без ДДС. Това е почти удвояване, спрямо данните към 20-ия ден от кампанията.

На първо място по направени разходи са от "Прогресивна България" със 196 219 евро. Следват ги от "Продължаваме Промяната - Демократична България" със 172 157 евро и "Възраждане" със 163 691 евро.

В края на кампанията от Института за развитие на публичната среда публикуват и данни за сумите, набрани от участниците. Към 16-и април 2026 г. формациите са привлекли общо 1.25 млн. евро от симпатизанти и собствените си кандидати. В най-голяма степен е подкрепена кампанията на формацията на Румен Радев, която е получила 781 574 евро.

В изследването са включени официалните страници на 38 национални и регионални медии - 8 телевизии, 3 радиостанции, 11 вестника и 16 информационни сайта и агенции.

