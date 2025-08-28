Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
Паскал с четири обвинения
Автор: Екип Ruse24.bg 20:01Коментари (0)48
© Булфото
След 3 часа разпит Никола Николов - Паскал излезе от Антикорупционната комисия, без да коментира нищо. Соченият за контрабандист №1 е обвиняем по делото, придобило популярност като "Аферата в митниците“. 

Той ще отговаря пред Темида по 4 обвинения, научи bTV от свои източници - едно за участие в ОПГ. Две за контрабанда, които включват няколко конкретни случая.

И едно обвинение - за държане на акцизни стоки. По данни на bTV става въпрос за цигари за близо 4 млн. лева.

Никола Николов, който беше екстрадиран вчера от Сърбия, влезе в 10:30 ч. тази сутрин в сградата на комисията. Паскал е обвиняем заедно с бившия главен секретар на МВР Живко Коцев и бившия директор на агенция "Митници“ Петя Банкова. 

Рано сутринта той не отговори на журналистически въпроси дали ще дава обяснения и дали се възприема за най-големият контрабандист в държавата. Какво е казал по време на разпита, най-вероятно ще стане ясно в събота, когато Софийският градски съд ще гледа мярката му за неотклонение.

Половин час преди него в сграда влезе адв. Димитър Марковски, който потвърди, че ще защитава Николов, отказа коментар.

Сърбия го екстрадира повече от година, след като е издадена европейска заповед за ареста му и 11 месеца след задържането му там.

Николов е с обвинение за участие в престъпна група за длъжностни престъпления, пране на пари, подкупи и контрабанда.

На 64-годишният Паскал никога преди не му е повдигано обвинение. Не е и осъждан. Затова и името му не е познато. През последните години обаче се свързва с контрабанда на цигари за милиони.


Още по темата: общо новини по темата: 164
28.08.2025 »
28.08.2025 »
28.08.2025 »
27.08.2025 »
27.08.2025 »
26.08.2025 »
предишна страница [ 1/28 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Полицията не успя да удържи протестиращите в Русе - нахлуха в болница "Канев"
Полицията не успя да удържи протестиращите в Русе - нахлуха в болница "Канев"
10:00 / 26.08.2025
"Идваме тук, защото няма пари": С хладилни чанти под ръка, гърците замениха почивките с еднодневни екскурзии
"Идваме тук, защото няма пари": С хладилни чанти под ръка, гърците замениха почивките с еднодневни екскурзии
13:59 / 26.08.2025
Наложи се намесата на спецчасти, за да укротят протестиращите пред болницата в Русе
Наложи се намесата на спецчасти, за да укротят протестиращите пред болницата в Русе
12:51 / 26.08.2025
Бабата на родилката от Русе: Ако са направили всичко - защо Габи умря?
Бабата на родилката от Русе: Ако са направили всичко - защо Габи умря?
10:59 / 26.08.2025
Емрах Стораро се сгоди
Емрах Стораро се сгоди
12:05 / 26.08.2025
"Ергенът: Любов в рая" стартира на 1 септември
"Ергенът: Любов в рая" стартира на 1 септември
11:06 / 26.08.2025
Ужасна демографска катастрофа в Две могили
Ужасна демографска катастрофа в Две могили
21:04 / 26.08.2025
Актуални теми
Български тенис
Пожари 2025
Акция на ДАНС и КПКОНПИ, обискираха дома и офиса на шефа на Митниците
Шампионска лига сезон 2025/26
Държавата разпродава имоти
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Русе и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@ruse24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: