Патриарх Даниил: Богородица донесе радост за света
Автор: Ваня Кузманова 10:40Коментари (0)18
©
"Днес Светата православна църква пее "Твоето раждане Богородице, възвести радост за цялата вселена." Църквата пее тази радост, която днес виждаме, че действително е радост за цялата вселена", каза пред журналисти патриарх Даниил, който отслужи света литургия в столичния храм "Рождество Богородично" в квартал "Лагера".

"Ако се замислим как получихме тази велика радост, отговорът е: Посредством велика вяра, търпение, велико упование в Бога, чистота, молитва и милосърдие. Това е пътят да усвоим радостта и да живеем в нея и днес, защото Богородица донесе радост за света. Ако тази радост липсва в нас, трябва да се запитаме дали имаме вярата", допълни той.

Православната църква чества Рождество на Пресвета Богородица. Празникът е наричан още Рождество Богородично или Малка Богородица. Установен е от най-дълбока древност. Това е третият празник в чест на Божията майка.






