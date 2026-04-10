Разпети петък е време за смирение, размисъл и връщане към същността на християнската вяра - жертвата и любовта, чрез които идва надеждата за спасение. Това каза на Разпети петък българският патриарх Даниил, предаде репортер на ФОКУС.

В посланието, което той отправи от столичния храм "Света Неделя“, патриархът припомни евангелските събития, при които Синедрионът и римската власт издават присъда срещу Христос, осъждайки го за богохулството.

"В този ден човечеството символично произнася съд над Бога, осъждайки на смърт праведния съдия - ние, човеците, които често грешим, на този ден не сме се посвенили да осъдим Бога", каза още Даниил.

"Да не бъдем като Юда - заради земни помисли да предадем Христос“, призова патриархът.