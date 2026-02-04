Пазете се! Нелегални пептиди за отслабване от Китай заляха онлайн пазара
Разследването установява, че забранени и потенциално опасни лекарства, идващи основно от Китай, достигат лесно до български потребители чрез специализирани сайтове. Продуктите се представят като "изследователски“, което според търговците им оправдава липсата на регистрация и разрешение за продажба в аптечната мрежа.
Репортер се свързва с един от сайтовете, откъдето получава уверения, че продуктите са "висококачествени“, произведени в "европейски лаборатории“, но не и фармацевтични лекарства. Продавачите признават, че нямат легализация за свободна продажба и ги предлагат именно като "изследователски пептиди“.
"Никой не може да каже какво реално има в тези спринцовки“, заяви магистър-фармацевтът Стефан Минков. По думите му информацията за продуктите е крайно неясна, а тъй като не са минали по официалния регулаторен път, няма как да бъде доказан реалният им състав.
"Това е абсолютно нелегална търговия. Ако говорим за инжекционни пептиди, рискът е още по-голям – не знаем как се съхраняват, как се транспортират и какви странични ефекти могат да имат“, подчерта Минков. Той беше категоричен, че понятието "изследователски подход“ няма място в свободната онлайн търговия с продукти за хора.
Част от тези продукти се рекламират от инфлуенсъри в социалните мрежи, а в някои случаи се използват и образи на лекари – без тяхно знание – за да се внуши доверие. Според експертите това е изключително опасна тенденция, която трябва да бъде подложена на строг контрол от страна на институциите.
Брънзалов: "Пълни глупости и шарлатания“
Председателят на Българския лекарски съюз д-р Иван Брънзалов определи твърденията на търговците като "пълни глупости и шарлатания“. Той обясни, че за да бъде приет един медикамент, той трябва да има одобрена кратка характеристика от Изпълнителната агенция по лекарствата и да се изписва от лекар с рецепта.
"Не мога да си поставя инжекция, без да знам какво има в нея и без да съм говорил с лекар. Дори клиничните проучвания изискват информирано съгласие и строг контрол“, заяви Брънзалов.
По думите му Изпълнителната агенция по лекарствата няма правомощия върху хранителните добавки, които се разрешават от Министерството на земеделието и храните. Това създава регулаторни "пробойни“, които недобросъвестни търговци използват.
Д-р Брънзалов разкри още, че често става жертва на злоупотреби с името и образа си. "Създават се цели клипове с изкуствен интелект. Никога не съм рекламирал лекарства или продукти в интернет“, заяви той и призова зрителите да не се доверяват на подобни материали.
Лекарите апелират хората да не купуват и използват подобни продукти, да не се доверяват на реклами в социалните мрежи и при съмнение да подават сигнали до компетентните органи.
