Южна Корея е започнала разследване за това как криптоборсата Bithumb е инициирала обмен на 40 млрд. долара в биткойни, с които очевидно не е разполагала.На 6 февруари базираната в Сеул борса е започнала да захранва сметки на клиенти със значителни обеми криптовалута. Първоначално е трябвало да бъдат изплатени по 2000 вона (1,37 долара) на човек в рамките на промоционална кампания. Но заради грешка на служител обемът на плащанията е бил записан като биткойни, а не като вонове, според изявление на корейската Комисия за финансови услуги, цитирано от Bloomberg.Според Службата за финансов надзор на страната се правят проверки на място, като официално разследване също ще започне, ако бъдат открити законови нарушения.Не става въпрос за нещо повече от погрешно въведени виртуални данни, но в крайна сметка е имало извършена търговия, заяви по време на пресконференция в понеделник ръководителят на Службата за финансов надзор Лий Чан-джин. "Това е същността на проблема: трансакцията действително е била изпълнена“, допълни той.Според Bithumb за 20-те минути, необходими за разпознаване на грешката, 620 хил. "фантомни биткойна“ на стойност около 40 млрд. долара – вместо 620 хил. вона (423 долара) – са се появили в салдата на стотици клиентски сметки, пише investor.Някои клиенти веднага са се опитали да продадат криптовалутата, което е довело до продажбата на 1788 биткойна. Според борсата, нито един от токените не изглежда да е напуснал Bithumb, но са били извършени плащания. До събота компанията е възстановила 93% от стойността на тези продажби във вонове или други токени, се казва в изявление на Bithumb. За останалото компанията е използвала и собствени активи.Преводи със средства, които са повече от възможните, може да бъдат реализирани заради особеност в начина, по който функционират централизираните криптоборси.През третото тримесечие на 2025 г. Bithumb държеше само 175 биткойна в баланса си, докато активите на клиенти под надзор възлизаха на общо 42 619 биткойна, според регулаторен документ.Тези баланси обаче се проследяват във вътрешен регистър, вместо директно в блокчейна. Сделките се осъществяват чрез актуализиране на вътрешните записи първо, докато сетълментът във веригата става по-късно.Това прави търговията бърза, но отваря вратата за големи грешки, ако вътрешното счетоводство не съответства на действителните активи на борсата."Т. нар. инцидент с фантоми биткойни ясно разкри, че освен обикновена грешка при въвеждане, има структурни слабости във вътрешния контрол и системите за управление на регистъра на криптовалутните борси“, посочва Ким Джихо, говорител на управляващата Демократическа партия, на брифинг през уикенда. "Това е проблем, който не може да се приема с лека ръка“, допълва той.В събота от Bithumb заявиха, че предприемат множество коригиращи мерки за затягане на надзора върху преводите, включително многостепенен процес на одобрение за разпределение на възнаграждения."Ще добавим липсващите преди това процеси, за да гарантираме, че одобренията се извършват на два или повече етапа, като по този начин се предотвратят инциденти“, заявиха от компанията.Главният изпълнителен директор Лий Дже-уон обеща, че Bithumb ще възстанови допълнителни 10% като компенсация на тези, които са претърпели загуби.Реакция след случилото се последва веднага. Регулаторите свикаха две извънредни заседания през уикенда. DAXA, организация на южнокорейски борси за криптовалути, обяви, че ще направи преглед на вътрешния си контрол във всички борси.Властите също така търсят нови законодателни мерки, за да задължат борсите да установят вътрешен контрол, сравним с този, изискван от традиционните финансови институции."Инцидентът разкри фундаментални слабости в информационната система за виртуалните активи. По-конкретно, регулаторни слепи петна, които съществуваха в законодателството за виртуалните активи“, посочи още Лий от Службата за финансов надзор.Bithumb е втората по големина борса в Южна Корея по обем на търговия, според CoinGecko. Инцидентът стана по време на особено волатилна седмица в криптосектора, при която цената на биткойна падна до близо 60 хил. долара, по-малко от половината от октомврийския му пик над 126 хил. долара, преди да се възстанови до над 70 хил. долара до понеделник.