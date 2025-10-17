Сподели close
Няма да има избори. Това съм го казал отдавна. 

Това заяви председателят на "ДПС-Ново Начало" Делян Пеевски на въпрос какво се случва с преговорите за преформатиране на кабинета.

"Едно мога да кажа на чичо Румен - да връща кетъринга и шампанското, купонът свърши", допълни Пеевски.