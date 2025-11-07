Делян Пеевски в кулоарите на парламента.
"Истерии има само в партията на "Лукойл". Трябва да знаят, пачки няма да има", добави Пеевски.
"Надявам се като влезе особеният представител да се види какви пари са взимали, кой е ходил в офисите на тази компания, возил се е като зелки и картофи отзад. Сигурно могат да се намерят записи там и да се види какво се е случвало, как са извличали парите, как са носени в офиса, който продаде после на някаква странна фирма. Крадците са в стрес“, обясни той.
Пеевски: Има запаси, хората ще имат гориво
