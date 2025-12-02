Делян Пеевски.
"Румен Радев - Истинският организатор на погромите, палежи и хаос разкри лицето си!
Това ли искате за България, г-н Радев? Хаос, безредици, беззаконие и анархия? Каква е цената - демокрацията и мирът в държавата!
Вие и ПП-ДБ употребихте младите хора! И те няма да ви простят това.
Ескалацията, провокирана от вашите агитки, организирани и водени от вашите Копринков, Узунов, приближени олигарси, води страната към анархия!
И всичко това за да предизвикате избори и да заграбите властта с кръв!?
Нищо от това няма да получите, прегазвайки хората! Те няма да допуснат това!
А ние от ДПС няма да бъдем пречупени от вашата агресия! С всички демократични средства, ще отстояваме правата на всички български граждани! И правото им на свободен и демократичен вот! И няма да отстъпим от тази отговорност!", се казва още в позицията на Пеевски.
Бате Венци
преди 21 мин.
Хаха, те хората пеят песни за тебе, Делчо, не за Радев. Да не говорим, че нито една телевизия не излъчи адекватно какво се случва и в София и в Пловдив. В София дадоха погромите, когато протеста вече беше свършил, а на всички е ясно, че погромите са от организирани от вас групички.
Незнам
преди 1 ч. и 10 мин.
Е...премиерУ, как е? Ще ставаме лЕ? Хахахаха, тоз май наистина си беше повярвал. Скрий се пак в Дубай, че тук ядем свински мезета покрай коледа, там НЕ!
baiganio1
преди 3 ч. и 9 мин.
Цялата държава не ви иска ве пумяр долнопробен, къв Радев кви 5лв. незабавна оставка
