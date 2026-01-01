Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
С приемането на еврото, България получи шанс за ново начало. Така поздрави българите лидерът на ДПС и ПГ на ДПС - Ново начало Делян Пеевски.

Ето какво написа той във Facebook.

Честита Нова година! Най-хубавото предстои!

С настъпването на Новата 2026-та година и приемането на единната европейска валута - еврото, България получи своя шанс за ново начало.

Сега страната ни трябва да върви напред с увереност, стабилност и национално самочувствие и не трябва да допуснем разделението и омразата да подкопаят държавността и демократичния ред.

Във времена на изпитания държавата има нужда от сигурност, работещи институции и разумни решения в интерес на хората.

Пожелавам здраве и благополучие на българските семейства и увереност, че утрешният ден ще бъде по-сигурен и по-справедлив. Най-хубавото предстои!

Честита Нова година!