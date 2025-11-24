Делян Пеевски.
По думите му действията на кмета Васил Терзиев и СОС са арогантна демонстрация срещу хората в София, като с това поскъпване не се решава нито един проблем на паркирането и движението в Столицата.
"Нещо повече - двойното поскъпване от лева в евро представлява скандално погазване на Закона за въвеждане на еврото в Република България, който не допуска подобна спекулативна двойна, на практика, калкулация. Още преди два месеца призовах СОС да възпре зловредните мераци на кмета, защото хората не са длъжни да плащат скъпо и прескъпо за неговата некадърност и лъжите на ПП-ДБ", каза още той.
"Този кмет и неговият екип, издигнати от ПП-ДБ и "Спаси София" вече две години безобразничат срещу хората в София, предизвикват корупционни скандали, съсипват и опропастяват всяко нещо, до което се докоснат и от ден на ден София става все по-неуютна, все по-мръсна и все по-неприветлива. Но хората не трябва да бъдат наказвани за лошите си избори, затова утре ще атакуваме в Съда решението на СОС за двойното поскъпване на паркирането в "синя" и "зелена зона", както и срещу тяхното териториално разширяване, които предизвикаха справедливия гняв и протести на хората в Столицата", допълни Пеевски.
Пеевски: Ще атакуваме в Съда двойното поскъпване на паркирането в София!
© Булфото
