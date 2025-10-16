Росен Желязков, той ми каза, че ще имат решение в понеделник, предполагам изчаква Бойко Борисов. Всичко е ръцете на Борисов дали ще хвърли държавата в бездна.
Това заяви председателят на "ДПС-Ново Начало" Делян Пеевски по повод изказването на лидера на ГЕРБ от вторник вечер.
"Ние винаги сме готови за преговори, видяхме колко време подкрепяхме този кабинет без нищо, заради хората, готови сме и така да подкрепяме, и да поемем отговорност- нашия гръб е голяма и можем да носим отговорност", каза още той.
По повод писмото на президента Румен Радев до началника на НСО за служебните коли, Пеевски коментира:
"Той трябва да слезе от автомобила си като цяло, това е чист популизъм. В момента си прави партия, имам данни за това. Моите структури по места ме информират и не е почтено. Ако има войнска доблест, днес да подаде оставка. След това да развие партията си и когато има избори, да се яви на тях".
Припомняме, че тази сутрин държавният глава обяви, че ще ползва личния си автомобил след промените в Закона за НСО, с които бе премахната функцията на службата да осигурява транспортно дейността на президентската администрация.
