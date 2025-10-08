Пеевски към президента Радев: Чакам го на терена!

© "Румен да излиза и да си прави партията с Копринката и Узунов. И всички търгаши. Чакам го на терена."



С такъв призив се обърна лидерът на "ДПС-Ново Начало'' Делян Пеевски към президента Румен Радев. Коментарът на Пеевски в резултат на предложението на лидера на СДС Румен Христов. Той предложи да се въведе "период на охлаждане'' година, година и половина след края на президентския мандат, в който вече бившият държавен глава да няма право да си прави политически проект.



Пеевски коментира и за пръв път скандала, който се завъртя около статията на изданието WSJ.



"Питайте тези, които са поръчали тази статия в WSJ. Да дойдат ПП-ДБ и кореспондентите на някои медии и ги питайте тях за тези лъжи. Убеден съм, че това е поръчкова статия".



"За "Магазин за хората" всичко е направено от парламента. Очаквам действия от министър Тахов", завърши лидерът на ДПС-Ново начало.