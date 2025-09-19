Пеевски отговори на Борисов: Да нареди на премиера да се приключи темата с водата

© Булфото Най-важното днес е да се нареди на премиера, който е от ГЕРБ, да се приключи темата с водата. Очаквам да се отчетат какво правят, очаквам ясен график, да си свършат работата, защото хората нямат вода. Това е работата на господин Борисов. Така отговори на критиката на Бойко Борисов лидерът на ДПС - Ново начало Делян Пеевски пред журналисти днес, предаде репортер на "Фокус".



"Имам дълг към хората да свърша работа за тях и ще я свърша. Аз съм постоянно при хората. Всеки ден поставям темите, които хората искат, пред министрите. ДПС е единствената партия, която всеки ден е при хората", заяви Пеевски.



"Гарант, че това правителство ще работи, ще бъда аз. Това правителство оцелява благодарение на мен. Никой не е по-готов за избори от мен", каза още лидерът на ДПС - Ново начало.