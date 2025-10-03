Новини
Пеевски отново с критики към президента 
Автор: Елиза Дечева 11:12Коментари (0)78
© Булфото
Никакви коли на президента не се отнемат, а на администрацията, която е разпищолена и пътува със супер луксозни коли. Това заяви в кулоарите на парламента лидерът на  "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски.

"Има ли натиск от президента Румен върху БНТ - има натиск. Ядосал се е защо се сменят шефовете на службите, неговите шефове на службите, които са правили похлупаци върху Копринка и цялата му банда“, обясни Пеевски. 

По-рано темата с колите на НСО коментира и лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, който каза, че "Радев се вози в най-хубавите автомобили на НСО с всички екстри" и попита: "Кои коли му взимаме?".

Още по темата: общо новини по темата: 7
25.09.2025 »
24.09.2025 »
20.09.2025 »
20.09.2025 »
18.09.2025 »
15.09.2025 »
