|Пенчо Милков и ръководството на "Мегатрон" откриха модерния комплекс на компанията в Мартен
Комплексът е изграден върху парцел от 8400 кв. м и включва 1900 кв. м разгъната застроена площ, в която са разположени шоурум, офиси, конферентна зала, голям склад за резервни части и модерно сервизно помещение с 10 клетки, оборудвани по най-високите световни стандарти.
Главният изпълнителен директор на "Мегатрон“ ЕАД Ифтах Шахам благодари на клиентите и партньорите си, и подчерта значението на новата база за бъдещото развитие на компанията: "Нашата мисия е да бъдем близо до клиентите, да предлагаме качествено обслужване и да подкрепяме устойчивото развитие на земеделието и строителството. С новия комплекс в Мартен ние надграждаме 27-годишната история на "Мегатрон“ и засилваме присъствието си в един стратегически регион.“
Пенчо Милков от своя страна заяви, че откриването на този обект е знак за доверие в икономическия потенциал на региона. "Удовлетворен съм, че Русе и неговите населени места се превръщат в притегателен център за инвестиции, които създават работни места и укрепват връзката между бизнеса, местната общност, Русенския университет и ПГСС “Ангел Кънчев“ в Образцов чифлик“. Той подари на главния изпълнителен директор на "Мегатрон“ икона с лика на покровителя на Русе – Св. Георги Победоносец.
Програмата на събитието включи изпълнения на ансамбъл "Мартенски пъзел“ при читалище "Просвета 1928“, танцова формация "Антик“ и квартет "Ноте“, както и специална артистична изненада – "Bobcat танц“. Гостите имаха възможност да разгледат новата база и да се запознаят с модерните съоръжения и услуги, които ще предлага.
От компанията заявиха още, че реализирането на този проект затвърждава позициите им като водещи в продажбата, поддръжката и сервизното обслужване на земеделска, строителна, горска, голф и градинска техника, като новата инвестиция е част от стратегията за устойчиво присъствие в ключови региони на страната. "Мегатрон“ развива и утвърдена стажантска програма, чрез която подготвя бъдещи специалисти в сферата на земеделието и строителството. В рамките на инициативата тя си партнира с редица професионални училища и висши учебни заведения, сред които Русенският университет "Ангел Кънчев“. В подкрепа на практическото обучение компанията е реновирала и обзавела учебна зала в университета, осигурявайки съвременна техника и учебни материали. Специалисти от компанията редовно изнасят лекции пред студентите, като споделят своя опит и новите тенденции в бранша.
